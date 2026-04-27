Exposition urban sketchers La mezzanine du Quatro Baud

Baud

Exposition urban sketchers

La mezzanine du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-02

Pour ce projet artistique, le groupe Urban Sketchers de Lorient sortira exceptionnellement du cadre de l’urban sketching.

Nous allons dessiner in situ dans le musée de la Carte Postale, Le Carton Voyageur et le sujet sera une carte postale que chacun et chacune aura choisi. Le croquis urbain est l’art de dessiner sur le motif en captant l’atmosphère et la vie d’un lieu. C’est la présence à l’instant, l’observation attentive. Chaque croquis raconte une histoire, rend hommage à un lieu ou un moment unique qu’il soit banal ou exceptionnel.

Montrer le monde à travers son regard chaque dessin est une expérience intime et singulière de la vie. Ce principe de l’urban sketching c’est le photographe de la carte postale qui y a répondu.

À nous de créer à partir de la carte postale, du regard du photographe.

D’une certaine façon c’est lui rendre hommage et son travail se prolonge par notre croquis. Ce qui prime c’est la sincérité et le ressenti au moment du choix de la carte. Et chacun exprime sa personnalité graphique en créant avec spontanéité et liberté sans chercher la perfection. .

Accessible aux heures d’ouverture du Quatro. .

La mezzanine du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Exposition urban sketchers Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté