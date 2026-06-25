Exposition Vacances en famille Saint-Pair-sur-Mer
lundi 6 juillet 2026 · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Exposition Vacances en famille
40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-06
On a tous en nous de précieux souvenirs de vacances en famille à la mer, à la montagne ou à la campagne… L’exposition vous replongera dans ces instants d’hier et d’aujourd’hui, avec notamment une présentation de cartes postales issues du fonds constitué par l’office culturel de la Ville.
Entrée libre pour tous aux horaires de la médiathèque. .
40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Vacances en famille
L’événement Exposition Vacances en famille Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Saint-Pair-sur-Mer (Manche)
- Exposition d’Ewa Rzeznick Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer 4 juillet 2026
- Concert ensemble vocal Les Accords Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer 4 juillet 2026
- Nagez Grandeur Nature dans le Sud Manche Saint-Pair-sur-Mer Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 6 juillet 2026
- Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer 7 juillet 2026
- Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 9 juillet 2026