Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition Vacances en famille

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

On a tous en nous de précieux souvenirs de vacances en famille à la mer, à la montagne ou à la campagne… L’exposition vous replongera dans ces instants d’hier et d’aujourd’hui, avec notamment une présentation de cartes postales issues du fonds constitué par l’office culturel de la Ville.

Entrée libre pour tous aux horaires de la médiathèque. .

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition Vacances en famille

L’événement Exposition Vacances en famille Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer