Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer
Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Les mardis du ping
Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Les mardis du ping tournois estivaux ouverts à tous à partir de 16h30 les 7, 21, 28 juillet. 4,11, 18 et 25 août.
16 h 30 non licenciés et moins de 1100 points
19 h Non licenciés et licenciés <1500 pts. 20 h 30 Toutes catégories. Licenciés et non licenciés. Inscriptions par mail ! . Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mardis du ping
L’événement Les mardis du ping Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer
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