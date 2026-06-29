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Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer

Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer

Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER
Adresse
246 Rue de la Mairie
Ville
50380 Saint-Pair-sur-Mer
Département
Manche
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Saint-Pair-sur-Mer

Les mardis du ping

Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07

Les mardis du ping tournois estivaux ouverts à tous à partir de 16h30 les 7, 21, 28 juillet. 4,11, 18 et 25 août.
16 h 30 non licenciés et moins de 1100 points
19 h Non licenciés et licenciés <1500 pts. 20 h 30 Toutes catégories. Licenciés et non licenciés. Inscriptions par mail !   . Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 61 70 66 01  jacquescanuet@wanadoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mardis du ping

L’événement Les mardis du ping Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer

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