Les mardis du ping Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Saint-Pair-sur-Mer

Les mardis du ping

Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Les mardis du ping tournois estivaux ouverts à tous à partir de 16h30 les 7, 21, 28 juillet. 4,11, 18 et 25 août.

16 h 30 non licenciés et moins de 1100 points

19 h Non licenciés et licenciés <1500 pts. 20 h 30 Toutes catégories. Licenciés et non licenciés. Inscriptions par mail ! . Gymnase Scissy SAINT PAIR SUR MER 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mardis du ping

L’événement Les mardis du ping Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer