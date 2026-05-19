Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur Saint-Pair-sur-Mer
Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur Saint-Pair-sur-Mer lundi 29 juin 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur
40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
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40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
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English : Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur
L’événement Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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