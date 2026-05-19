Saint-Pair-sur-Mer

Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Vous voulez partager vos lectures, vos coups de cœur, découvrir de nouveaux auteurs ?

Assistez à Nouveau Chapitre , une présentation de coups de cœur et de nouveautés. Vous pourrez simplement écouter les propositions de l’équipe de la médiathèque mais aussi, si vous le désirez, participer aux échanges en toute convivialité.

Ouvert à tous ! .

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur

L’événement Nouveau Chapitre présentation de coups de coeur Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer