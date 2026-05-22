Faites de la Musique Saint-Pair-sur-Mer
Faites de la Musique Saint-Pair-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Faites de la Musique
Place Marland Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
19h30 Coeff Jazz Place Marland
19h30 La Base Encre Marine et Rocavi
21h Anna Stevens Place Marland .
Place Marland Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
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English : Faites de la Musique
L’événement Faites de la Musique Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer
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