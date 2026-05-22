Saint-Pair-sur-Mer

Faites de la Musique

Place Marland Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

15h Scène ouverte Place Marland

19h Totonou Place Marland

21h Seb’Accord Paillotte la Station .

Place Marland Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Faites de la Musique

L’événement Faites de la Musique Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer