Exposition d’Ewa Rzeznick Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition d’Ewa Rzeznick

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Peinture au couteau

Ewa RZEZNICK Peintre

Je suis artiste peintre d’origine polonaise. Mes sujets de prédilection sont les paysages marins de Normandie et de Bretagne, dont les lumières changeantes et les horizons infinis nourrissent mon inspiration.

Le couteau est mon outil privilégié il me permet de travailler la matière avec intensité, de modeler la couleur et de traduire la force des éléments.

Auteure du livre Peinture au couteau édité chez Fleurus, je considère la peinture comme un véritable moyen d’expression, un dialogue sensible entre émotion, lumière et mouvement.

Tous les jours de 10h à 19h. .

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition d’Ewa Rzeznick

L’événement Exposition d’Ewa Rzeznick Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer