Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras samedi 4 juillet 2026.

Fouras

Exposition Vagabondages d’encre et d’eau

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Une exposition d’empreintes de Gorgones et de Gyotakus par Francine Minvielle.

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rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

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English : Exhibition: Wanderings of Ink and Water

An exhibition of Gorgonian and Gyotakus footprints by Francine Minvielle.

L’événement Exposition Vagabondages d’encre et d’eau Fouras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan