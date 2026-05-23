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Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras

Exposition Vagabondages d’encre et d’eau rue du Général Bruncher Fouras samedi 4 juillet 2026.

Lieu
rue du Général Bruncher
Adresse
Médiathèque
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Tarif

Fouras

Exposition Vagabondages d’encre et d’eau

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-04

Une exposition d’empreintes de Gorgones et de Gyotakus par Francine Minvielle.
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rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31  mediatheque@fouras-les-bains.fr

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English : Exhibition: Wanderings of Ink and Water

An exhibition of Gorgonian and Gyotakus footprints by Francine Minvielle.

L’événement Exposition Vagabondages d’encre et d’eau Fouras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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