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Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon

Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon

Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 919 La Grange Rouge

Ville : 37250 Montbazon

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Montbazon

Exposition Vanessa ATALANTA

919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-05-20

Exposition de Vanessa ATALANTA Dentelle de papier

Maison des Arts
20 mai au 07 juin
Mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h
Exposition de Vanessa ATALANTA Dentelle de papier

Maison des Arts
20 mai au 07 juin
Mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h   .

919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22  culture@ville-montbazon.fr

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English :

Exhibition by Emmanuelle Brunet, watercolorist: I’ve been sliding gently from figurative to lyrical abstraction or semi-abstract, like slipping into a good bed with the sensation of feeling protected from the outside world and free to dream.

L’événement Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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