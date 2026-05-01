Montbazon

Exposition Vanessa ATALANTA

919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-20

Exposition de Vanessa ATALANTA Dentelle de papier

Maison des Arts

20 mai au 07 juin

Mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h

Exposition de Vanessa ATALANTA Dentelle de papier

Maison des Arts

20 mai au 07 juin

Mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h .

919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

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English :

Exhibition by Emmanuelle Brunet, watercolorist: I’ve been sliding gently from figurative to lyrical abstraction or semi-abstract, like slipping into a good bed with the sensation of feeling protected from the outside world and free to dream.

L’événement Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme