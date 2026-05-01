Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon
Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon mercredi 20 mai 2026.
Montbazon
Exposition Vanessa ATALANTA
919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-20
Exposition de Vanessa ATALANTA Dentelle de papier
Maison des Arts
20 mai au 07 juin
Mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h
Exposition de Vanessa ATALANTA Dentelle de papier
Maison des Arts
20 mai au 07 juin
Mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h .
919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
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English :
Exhibition by Emmanuelle Brunet, watercolorist: I’ve been sliding gently from figurative to lyrical abstraction or semi-abstract, like slipping into a good bed with the sensation of feeling protected from the outside world and free to dream.
L’événement Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme