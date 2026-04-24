Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon Montbazon
Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon Montbazon vendredi 1 mai 2026.
Montbazon
Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon
Rue du Château Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04
La Forteresse de Montbazon lance ses soirées Scène Ouverte !
Chaque 1er vendredi du mois — mai à septembre 2026
19h30 23h30
️ Entrée gratuite + chapeau pour les artistes
⚠️ 200 places max — réservation conseillée
Soirée adulte — non adaptée aux enfants
La Forteresse de Montbazon lance ses soirées Scène Ouverte !
Chaque premier vendredi du mois, de mai à septembre 2026, venez profiter d’une soirée stand-up, magie et musique live dans un cadre médiéval unique, au pied des remparts.
Une ambiance conviviale, avec planchettes XXL à partager, boissons et braseros pour prolonger la soirée en plein air.
Chaque 1er vendredi du mois — mai à septembre 2026
19h30 23h30
️ Entrée gratuite + chapeau pour les artistes
⚠️ 200 places max — réservation conseillée
Soirée adulte — non adaptée aux enfants
Tu veux te produire sur scène ? Contacte-nous en message privé.
Tu veux venir ? Cliques sur le lien https://www.forteressedemontbazon.com .
Rue du Château Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 34 10 forteressedemontbazon@gmail.com
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English :
La Forteresse de Montbazon launches its Scène Ouverte evenings!
? Every 1st Friday of the month ? May to September 2026
? 19h30 ? 23h30
?? Free admission + hat for artists
?? 200 seats max ? booking recommended
Adult evening ? not suitable for children
L’événement Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon Montbazon a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme