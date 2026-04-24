Montbazon

Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon

Rue du Château Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

La Forteresse de Montbazon lance ses soirées Scène Ouverte !

Chaque 1er vendredi du mois — mai à septembre 2026

19h30 23h30

️ Entrée gratuite + chapeau pour les artistes

⚠️ 200 places max — réservation conseillée

Soirée adulte — non adaptée aux enfants

La Forteresse de Montbazon lance ses soirées Scène Ouverte !

Chaque premier vendredi du mois, de mai à septembre 2026, venez profiter d’une soirée stand-up, magie et musique live dans un cadre médiéval unique, au pied des remparts.

Une ambiance conviviale, avec planchettes XXL à partager, boissons et braseros pour prolonger la soirée en plein air.

Chaque 1er vendredi du mois — mai à septembre 2026

19h30 23h30

️ Entrée gratuite + chapeau pour les artistes

⚠️ 200 places max — réservation conseillée

Soirée adulte — non adaptée aux enfants

Tu veux te produire sur scène ? Contacte-nous en message privé.

Tu veux venir ? Cliques sur le lien https://www.forteressedemontbazon.com .

Rue du Château Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 34 10 forteressedemontbazon@gmail.com

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English :

La Forteresse de Montbazon launches its Scène Ouverte evenings!

? Every 1st Friday of the month ? May to September 2026

? 19h30 ? 23h30

?? Free admission + hat for artists

?? 200 seats max ? booking recommended

Adult evening ? not suitable for children

L’événement Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon Montbazon a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme