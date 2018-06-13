Montbazon

Shakespeare dans le parc

Rue de la Basse Vennetière Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

D’après la Tempête de William Shakespeare par la Compagnie Carré 128

Informations et réservations www.compagniecarre128.com

D’après la Tempête de William Shakespeare

par la Compagnie Carré 128

vendredi 12 juin 20h

Samedi 13 juin 18h

Dimanche 14 juin -18h

Rue de la Basse Vennetière

Informations et réservations www.compagniecarre128.com

Prix billet adulte: 15 euros

Prix demi tarifs, 12-17, minima, demandeurs 8 euros

Prix de 12 ans Gratuit 15 .

Rue de la Basse Vennetière Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

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English :

Based on William Shakespeare’s The Tempest by Compagnie Carré 128

Information and reservations: www.compagniecarre128.com

L’événement Shakespeare dans le parc Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme