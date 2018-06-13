Shakespeare dans le parc Montbazon
Shakespeare dans le parc Montbazon vendredi 12 juin 2026.
Montbazon
Shakespeare dans le parc
Rue de la Basse Vennetière Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
D’après la Tempête de William Shakespeare par la Compagnie Carré 128
Informations et réservations www.compagniecarre128.com
D’après la Tempête de William Shakespeare
par la Compagnie Carré 128
vendredi 12 juin 20h
Samedi 13 juin 18h
Dimanche 14 juin -18h
Rue de la Basse Vennetière
Informations et réservations www.compagniecarre128.com
Prix billet adulte: 15 euros
Prix demi tarifs, 12-17, minima, demandeurs 8 euros
Prix de 12 ans Gratuit 15 .
Rue de la Basse Vennetière Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
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English :
Based on William Shakespeare’s The Tempest by Compagnie Carré 128
Information and reservations: www.compagniecarre128.com
L’événement Shakespeare dans le parc Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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