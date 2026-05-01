Montbazon

Visites de la ville

Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-26 2026-09-12

Dimanche 28 juin > Générale

Dimanche 26 juillet > Nom des rues

Samedi 12 septembre > Cartes postales

Dimanche 28 juin > Générale

Dimanche 26 juillet > Nom des rues

Samedi 12 septembre > Cartes postales 3 .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

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English :

Sunday June 28 > General meeting

Sunday, July 26 > Street names

Saturday, September 12 > Postcards

L’événement Visites de la ville Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme