Visites de la ville Montbazon
Visites de la ville Montbazon dimanche 28 juin 2026.
Montbazon
Visites de la ville
Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-26 2026-09-12
Dimanche 28 juin > Générale
Dimanche 26 juillet > Nom des rues
Samedi 12 septembre > Cartes postales
Dimanche 28 juin > Générale
Dimanche 26 juillet > Nom des rues
Samedi 12 septembre > Cartes postales 3 .
Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
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English :
Sunday June 28 > General meeting
Sunday, July 26 > Street names
Saturday, September 12 > Postcards
L’événement Visites de la ville Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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