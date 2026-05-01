Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon
Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon dimanche 28 juin 2026.
Montbazon
Visites Guidées de la Ville de Montbazon
Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-26 2026-09-12
La Commune de Montbazon et l’entreprise Héos Expérience s’associent pour vous proposer des visites différentes durant l’été
– Dimanche 28 juin
– Dimanche 26 juillet
– Samedi 12 septembre
Sur réservation
Tarif 3€
Gratuité pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi
La Commune de Montbazon et l’entreprise Héos Expérience s’associent pour vous proposer des visites différentes durant l’été
– Dimanche 28 juin
– Dimanche 26 juillet
– Samedi 12 septembre
Sur réservation
Tarif 3€
Gratuité pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi 3 .
Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 95 97 culture@ville-montbazon.fr
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English :
Discover the town of Montbazon on a guided tour led by Nicolas Cirotte. He’ll tell you all about the town’s history and secrets. A 2 km circuit, accessible to all. Different tours.
L’événement Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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