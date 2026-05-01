Montbazon

Visites Guidées de la Ville de Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-26 2026-09-12

La Commune de Montbazon et l’entreprise Héos Expérience s’associent pour vous proposer des visites différentes durant l’été

– Dimanche 28 juin

– Dimanche 26 juillet

– Samedi 12 septembre

Sur réservation

Tarif 3€

Gratuité pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi

La Commune de Montbazon et l’entreprise Héos Expérience s’associent pour vous proposer des visites différentes durant l’été

– Dimanche 28 juin

– Dimanche 26 juillet

– Samedi 12 septembre

Sur réservation

Tarif 3€

Gratuité pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi 3 .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 95 97 culture@ville-montbazon.fr

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English :

Discover the town of Montbazon on a guided tour led by Nicolas Cirotte. He’ll tell you all about the town’s history and secrets. A 2 km circuit, accessible to all. Different tours.

L’événement Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme