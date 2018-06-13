Spectacle Shakespeare dans le Parc II Montbazon
Spectacle Shakespeare dans le Parc II Montbazon vendredi 12 juin 2026.
Montbazon
Spectacle Shakespeare dans le Parc II
Rue de la Basse Vennetière Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
D’après la Tempête de William Shakespeare par la Compagnie Carré 128
vendredi 12 juin 20h
Samedi 13 juin 18h
Dimanche 14 juin -18h
Shakespeare dans le parc est la fusion de deux nécessités
Le patrimoine et le théâtre.
D’après la Tempête de William Shakespeare par la Compagnie Carré 128
vendredi 12 juin 20h
Samedi 13 juin 18h
Dimanche 14 juin -18h
Rue de la Basse Vennetière
Informations et réservations carre128.com
Prix billet adulte: 15 euros
Prix demi tarifs, 12-17, minima, demandeurs 8 euros
Prix de 12 ans Gratuit
https://www.billetweb.fr/montbazon-shakespeare-dans-le-parc-ii-la-tempete
Shakespeare dans le parc est la fusion de deux nécessités
Le patrimoine et le théâtre. 15 .
Rue de la Basse Vennetière Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Comédie de la Brenne is proud to present a brand-new outdoor edition of the play Ange Gabrielle , written by the talented Anny Lescalier. Join us in the historic fortress of Montbazon for an evening of theater under the stars.
L’événement Spectacle Shakespeare dans le Parc II Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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