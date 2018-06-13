Montbazon

Spectacle Shakespeare dans le Parc II

Rue de la Basse Vennetière Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

D’après la Tempête de William Shakespeare par la Compagnie Carré 128

vendredi 12 juin 20h

Samedi 13 juin 18h

Dimanche 14 juin -18h

Shakespeare dans le parc est la fusion de deux nécessités

Le patrimoine et le théâtre.

D’après la Tempête de William Shakespeare par la Compagnie Carré 128

vendredi 12 juin 20h

Samedi 13 juin 18h

Dimanche 14 juin -18h

Rue de la Basse Vennetière

Informations et réservations carre128.com

Prix billet adulte: 15 euros

Prix demi tarifs, 12-17, minima, demandeurs 8 euros

Prix de 12 ans Gratuit

https://www.billetweb.fr/montbazon-shakespeare-dans-le-parc-ii-la-tempete

Shakespeare dans le parc est la fusion de deux nécessités

Le patrimoine et le théâtre. 15 .

Rue de la Basse Vennetière Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The Comédie de la Brenne is proud to present a brand-new outdoor edition of the play Ange Gabrielle , written by the talented Anny Lescalier. Join us in the historic fortress of Montbazon for an evening of theater under the stars.

L’événement Spectacle Shakespeare dans le Parc II Montbazon a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme