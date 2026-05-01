Stage de pastel Montbazon
Stage de pastel Montbazon jeudi 2 juillet 2026.
Montbazon
Stage de pastel
919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – EUR
120
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-03 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Par Fabrice DOUDA
mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h
Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL
Thème Montbazon
À APPORTER boites Pastels secs ; crayon blanc ; gomme ; chiffon ; coton tige ; pinces ; carton à dessin ; chevalet ; papier Pastelmat 50×70 vert foncé
Par Fabrice DOUDA
mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h
Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL
Thème Montbazon
À APPORTER boites Pastels secs ; crayon blanc ; gomme ; chiffon ; coton tige ; pinces ; carton à dessin ; chevalet ; papier Pastelmat 50×70 vert foncé 120 .
919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
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English :
By Fabrice DOUDA
wednesday 02 and thursday 03 july 10 am to 4 pm
Manoir de la Grange Rouge ? Salle Danielle CARL
Montbazon theme
TO BRING: boxes of dry pastels; white pencil; eraser; rag; cotton bud; tweezers; drawing board; easel; dark green Pastelmat paper 50×70
L’événement Stage de pastel Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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