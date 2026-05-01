Montbazon

Stage de pastel

919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Par Fabrice DOUDA

mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h

Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL

Thème Montbazon

À APPORTER boites Pastels secs ; crayon blanc ; gomme ; chiffon ; coton tige ; pinces ; carton à dessin ; chevalet ; papier Pastelmat 50×70 vert foncé

Par Fabrice DOUDA

mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h

Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL

Thème Montbazon

À APPORTER boites Pastels secs ; crayon blanc ; gomme ; chiffon ; coton tige ; pinces ; carton à dessin ; chevalet ; papier Pastelmat 50×70 vert foncé 120 .

919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

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English :

By Fabrice DOUDA

wednesday 02 and thursday 03 july 10 am to 4 pm

Manoir de la Grange Rouge ? Salle Danielle CARL

Montbazon theme

TO BRING: boxes of dry pastels; white pencil; eraser; rag; cotton bud; tweezers; drawing board; easel; dark green Pastelmat paper 50×70

L’événement Stage de pastel Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme