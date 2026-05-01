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Stage Pastel Montbazon

Stage Pastel Montbazon

Stage Pastel Montbazon jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : La Grange Rouge

Ville : 37250 Montbazon

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 120 120 120 Tarif de base plein tarif

Montbazon

Stage Pastel

La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – EUR
120
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Stage Pastel par Fabrice DOUDA
Thème Montbazon

mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h
Manoir de la Grange Rouge

À APPORTER
boites Pastels secs
crayon blanc
gomme
chiffon
coton tige
pinces
carton à dessin
chevalet
papier Pastelmat 50×70 vert foncé

120€/pers
Stage Pastel par Fabrice DOUDA
Thème Montbazon

mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h
Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL

À APPORTER
boites Pastels secs
crayon blanc
gomme
chiffon
coton tige
pinces
carton à dessin
chevalet
papier Pastelmat 50×70 vert foncé

120€/personne
informations et contact 06 12 34 56 78 120  .

La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 12 34 56 78  culture@ville-montbazon.fr

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English :

Exhibition from April 9th to April 27th
François GARNIER, sculptor & Annie ROQUES

Opening: Friday, April 11, 6:30 pm
Wednesday to Sunday, 2.30 pm to 6 pm. Free admission.

L’événement Stage Pastel Montbazon a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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