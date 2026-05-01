Stage Pastel Montbazon
Stage Pastel Montbazon jeudi 2 juillet 2026.
Montbazon
Stage Pastel
La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – EUR
120
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-03 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Stage Pastel par Fabrice DOUDA
Thème Montbazon
mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h
Manoir de la Grange Rouge
À APPORTER
boites Pastels secs
crayon blanc
gomme
chiffon
coton tige
pinces
carton à dessin
chevalet
papier Pastelmat 50×70 vert foncé
120€/pers
Stage Pastel par Fabrice DOUDA
Thème Montbazon
mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h
Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL
À APPORTER
boites Pastels secs
crayon blanc
gomme
chiffon
coton tige
pinces
carton à dessin
chevalet
papier Pastelmat 50×70 vert foncé
120€/personne
informations et contact 06 12 34 56 78 120 .
La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 12 34 56 78 culture@ville-montbazon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition from April 9th to April 27th
François GARNIER, sculptor & Annie ROQUES
Opening: Friday, April 11, 6:30 pm
Wednesday to Sunday, 2.30 pm to 6 pm. Free admission.
L’événement Stage Pastel Montbazon a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Montbazon (Indre-et-Loire)
- Exposition Vanessa ATALANTA Montbazon 20 mai 2026
- Scènes ouvertes à la Forteresse de Montbazon Montbazon 5 juin 2026
- Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon 28 juin 2026
- 61ème Salon du Ripault Montbazon 5 juillet 2026