Montbazon

Stage Pastel

La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Stage Pastel par Fabrice DOUDA

Thème Montbazon

mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h

Manoir de la Grange Rouge

À APPORTER

boites Pastels secs

crayon blanc

gomme

chiffon

coton tige

pinces

carton à dessin

chevalet

papier Pastelmat 50×70 vert foncé

120€/pers

Stage Pastel par Fabrice DOUDA

Thème Montbazon

mercredi 02 et jeudi 03 juillet 10h à 16h

Manoir de la Grange Rouge Salle Danielle CARL

À APPORTER

boites Pastels secs

crayon blanc

gomme

chiffon

coton tige

pinces

carton à dessin

chevalet

papier Pastelmat 50×70 vert foncé

120€/personne

informations et contact 06 12 34 56 78 120 .

La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 12 34 56 78 culture@ville-montbazon.fr

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English :

Exhibition from April 9th to April 27th

François GARNIER, sculptor & Annie ROQUES

Opening: Friday, April 11, 6:30 pm

Wednesday to Sunday, 2.30 pm to 6 pm. Free admission.

L’événement Stage Pastel Montbazon a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme