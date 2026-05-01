61ème Salon du Ripault Montbazon
61ème Salon du Ripault Montbazon dimanche 5 juillet 2026.
Montbazon
61ème Salon du Ripault
10 Rue Nationale Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Salon du Ripault
61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault
Yannick MOURE, peintre
Christophe SABARD, artisan métallier
05 au 12 juillet
tous les jours de 14h30 à 18h30
à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts
entrée libre et gratuite
Salon du Ripault
61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault
Yannick MOURE, peintre
Christophe SABARD, artisan métallier
05 au 12 juillet
tous les jours de 14h30 à 18h30
à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts
entrée libre et gratuite .
10 Rue Nationale Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 71 44 77 salonduripault@wanadoo.fr
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English :
For its comeback, the Salon du Ripault is moving to Montbazon! Artists will be exhibiting at the Maison des Arts and the Espace Atout-C?ur
Espace Atout-C?ur, with two special guests: sculptor Christian Bijeau and painter Laurent Vermeersch.
L’événement 61ème Salon du Ripault Montbazon a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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