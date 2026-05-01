Montbazon

61ème Salon du Ripault

10 Rue Nationale Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Salon du Ripault

61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault

Yannick MOURE, peintre

Christophe SABARD, artisan métallier

05 au 12 juillet

tous les jours de 14h30 à 18h30

à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts

entrée libre et gratuite

Salon du Ripault

61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault

Yannick MOURE, peintre

Christophe SABARD, artisan métallier

05 au 12 juillet

tous les jours de 14h30 à 18h30

à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts

entrée libre et gratuite .

10 Rue Nationale Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 71 44 77 salonduripault@wanadoo.fr

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English :

For its comeback, the Salon du Ripault is moving to Montbazon! Artists will be exhibiting at the Maison des Arts and the Espace Atout-C?ur

Espace Atout-C?ur, with two special guests: sculptor Christian Bijeau and painter Laurent Vermeersch.

L’événement 61ème Salon du Ripault Montbazon a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme