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Salon du Ripault Montbazon

Salon du Ripault Montbazon

Salon du Ripault Montbazon dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 37250 Montbazon

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montbazon

Salon du Ripault

Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault

Yannick MOURE, peintre
Christophe SABARD, artisan métallier
61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault

Yannick MOURE, peintre
Christophe SABARD, artisan métallier

05 au 12 juillet

tous les jours de 14h30 à 18h30

à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts

entrée libre et gratuite   .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22  culture@ville-montbazon.fr

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English :

61st Exhibition of the CEA/Le Ripault Artistic and Cultural Association

Yannick MOURE, painter
Christophe SABARD, metalworker

L’événement Salon du Ripault Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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