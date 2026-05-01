Montbazon

Salon du Ripault

Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault

Yannick MOURE, peintre

Christophe SABARD, artisan métallier

61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault

Yannick MOURE, peintre

Christophe SABARD, artisan métallier

05 au 12 juillet

tous les jours de 14h30 à 18h30

à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts

entrée libre et gratuite .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

61st Exhibition of the CEA/Le Ripault Artistic and Cultural Association

Yannick MOURE, painter

Christophe SABARD, metalworker

L’événement Salon du Ripault Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme