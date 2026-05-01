Salon du Ripault Montbazon
Salon du Ripault Montbazon dimanche 5 juillet 2026.
Montbazon
Salon du Ripault
Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault
Yannick MOURE, peintre
Christophe SABARD, artisan métallier
61e Salon de l’Association Artistique et Culturelle du CEA/Le Ripault
Yannick MOURE, peintre
Christophe SABARD, artisan métallier
05 au 12 juillet
tous les jours de 14h30 à 18h30
à l’espace Atout Coeur, Maison des Arts
entrée libre et gratuite .
Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
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English :
61st Exhibition of the CEA/Le Ripault Artistic and Cultural Association
Yannick MOURE, painter
Christophe SABARD, metalworker
L’événement Salon du Ripault Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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