Montbazon

Les artistes dans la ville

Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Concours toutes techniques

Dimanche 19 juillet

9h à 16h30 dans les rues

17h à 19h exposition place de la mairie

18h remise des prix

informations et inscription sur ville-montbazon.fr en mairie à la Maison des Arts

Concours toutes techniques

Dimanche 19 juillet

9h à 16h30 dans les rues

17h à 19h exposition place de la mairie

18h remise des prix

informations et inscription sur ville-montbazon.fr en mairie à la Maison des Arts .

Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All-techniques competition

Sunday, July 19th

9 am to 4:30 pm: in the streets

5pm to 7pm: exhibition place de la mairie

6pm: prize-giving ceremony

information and registration on ville-montbazon.fr in town hall at Maison des Arts

L’événement Les artistes dans la ville Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme