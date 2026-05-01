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Les artistes dans la ville Montbazon

Les artistes dans la ville Montbazon

Les artistes dans la ville Montbazon dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Place André Delaunay

Ville : 37250 Montbazon

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montbazon

Les artistes dans la ville

Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Concours toutes techniques

Dimanche 19 juillet
9h à 16h30 dans les rues
17h à 19h exposition place de la mairie
18h remise des prix

informations et inscription sur ville-montbazon.fr en mairie à la Maison des Arts
Concours toutes techniques

Dimanche 19 juillet
9h à 16h30 dans les rues
17h à 19h exposition place de la mairie
18h remise des prix

informations et inscription sur ville-montbazon.fr en mairie à la Maison des Arts   .

Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22  culture@ville-montbazon.fr

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English :

All-techniques competition

Sunday, July 19th
9 am to 4:30 pm: in the streets
5pm to 7pm: exhibition place de la mairie
6pm: prize-giving ceremony

information and registration on ville-montbazon.fr in town hall at Maison des Arts

L’événement Les artistes dans la ville Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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