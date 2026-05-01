Montbazon

Concert Qui-Vive

45 Rue des Moulins Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une chorale et orchestre qui depuis 1998, quittent les Pays-Bas pour venir en France avec environ 50 artistes, pour répéter et proposer des concerts de musique classique.

Eglise de Montbazon

entrée libre et gratuite

Une chorale et orchestre qui depuis 1998, quittent les Pays-Bas pour venir en France avec environ 50 artistes, pour répéter et proposer des concerts de musique classique. .

45 Rue des Moulins Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

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English :

A choir and orchestra that have been coming to France from the Netherlands since 1998, with around 50 artists, to rehearse and perform classical music concerts.

L’événement Concert Qui-Vive Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme