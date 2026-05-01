Montbazon

Théâtre de l’Ante

Rue des Douves Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Un monsieur attendait… cabaret absurde !

Ilette (lieu de repli Atout Coeur)

samedi 1er août 21h30

16€ tarif plein

13€ tarif réduit (Lycéens, étudiants, demandeurs

d‘emploi, groupes d’au moins 10 personnes)

8€ pour les jeunes de 8 à 14 ans

Gratuit de 8 ans

Un monsieur attendait… cabaret absurde !

Ilette (lieu de repli Atout Coeur)

samedi 1er août 21h30

16€ tarif plein

13€ tarif réduit (Lycéens, étudiants, demandeurs

d‘emploi, groupes d’au moins 10 personnes)

8€ pour les jeunes de 8 à 14 ans

Gratuit de 8 ans 16 .

Rue des Douves Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gentleman was waiting? cabaret absurd!

Ilette (backup venue: Atout Coeur)

saturday August 1 9:30pm

16? full price

13? reduced (high school students, students, jobseekers

groups of 10 or more)

8? for children aged 8 to 14

Free for children under 8

L’événement Théâtre de l’Ante Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme