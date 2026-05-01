Théâtre de l’Ante Montbazon
Théâtre de l’Ante Montbazon samedi 1 août 2026.
Montbazon
Théâtre de l’Ante
Rue des Douves Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Un monsieur attendait… cabaret absurde !
Ilette (lieu de repli Atout Coeur)
samedi 1er août 21h30
16€ tarif plein
13€ tarif réduit (Lycéens, étudiants, demandeurs
d‘emploi, groupes d’au moins 10 personnes)
8€ pour les jeunes de 8 à 14 ans
Gratuit de 8 ans
Un monsieur attendait… cabaret absurde !
Ilette (lieu de repli Atout Coeur)
samedi 1er août 21h30
16€ tarif plein
13€ tarif réduit (Lycéens, étudiants, demandeurs
d‘emploi, groupes d’au moins 10 personnes)
8€ pour les jeunes de 8 à 14 ans
Gratuit de 8 ans 16 .
Rue des Douves Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
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English :
A gentleman was waiting? cabaret absurd!
Ilette (backup venue: Atout Coeur)
saturday August 1 9:30pm
16? full price
13? reduced (high school students, students, jobseekers
groups of 10 or more)
8? for children aged 8 to 14
Free for children under 8
L’événement Théâtre de l’Ante Montbazon a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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