Exposition Vauban et sa famille Musée Vauban Saint-Léger-Vauban

Exposition Vauban et sa famille

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-01

Exposition de portraits des membres de la famille de Vauban, avec des reproductions de grande taille. .

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr

English : Exposition Vauban et sa famille

