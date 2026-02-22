Visites guidées du Musée Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban

Visites guidées du Musée Vauban

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne

Pour l’été, le Musée Vauban organise des visites guidées.

Vauban est né en Morvan. Il y a grandi, vécu, installé sa famille et créé son pré carré personnel. Maréchal de France sous Louis XIV, on lui doit les célèbres fortifications en étoile . Mais Vauban était également un grand voyageur et un fin observateur des réalités de son époque. Il a entre autres décrit le Morvan du XVIIe siècle, ses terres rudes, ses conditions de vie difficiles, qui obligeaient à chercher ailleurs des ressources de complément pour survivre. Il proposa sur de nombreux sujets art militaire, aménagement du territoire, gestion des ressources, économie, société des réformes très en avance sur leur temps.

Le Musée Vauban présente ainsi son histoire, son héritage de pierre et de plume, tout en montrant son attachement au Morvan, une terre qui a inspiré ou nourri un grand nombre de ses idées.

Les livrets en Français Facile à Lire et à Comprendre (FALC)

L’Ecomusée s’est doté de livrets de visite accessibles gratuitement aux personnes en situation de handicap mental, mais aussi à toute personne souhaitant découvrir les musées en toute simplicité. Tout le personnel est également formé à cet accueil. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou organiser une visite dédiée ! .

