Exposition véhicules anciens et sportifs Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Montoison

Informations pratiques

Montoison

Exposition véhicules anciens et sportifs

Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

On vous donne RDV le dimanche 30 Août 2026 de 9h à 18h à la Salle des Fêtes de Montoison.

Exposition de voitures et motos de collection, sportives, utilitaires…

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Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes autoretrodromoise@gmail.com

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English : Exposition véhicules anciens et sportifs

We look forward to seeing you on Sunday, August 30, 2026, from 9 a.m. to 6 p.m. at the Salle des Fêtes in Montoison.

Exhibition of classic cars and motorcycles, sports cars, utility vehicles, and more…

L’événement Exposition véhicules anciens et sportifs Montoison a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme