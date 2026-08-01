Exposition véhicules anciens et sportifs Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Montoison
dimanche 30 août 2026 · Salle d'Animation Rurale Salle des fêtes · Montoison
Informations pratiques
Montoison
Exposition véhicules anciens et sportifs
Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
On vous donne RDV le dimanche 30 Août 2026 de 9h à 18h à la Salle des Fêtes de Montoison.
Exposition de voitures et motos de collection, sportives, utilitaires…
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Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes autoretrodromoise@gmail.com
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English : Exposition véhicules anciens et sportifs
We look forward to seeing you on Sunday, August 30, 2026, from 9 a.m. to 6 p.m. at the Salle des Fêtes in Montoison.
Exhibition of classic cars and motorcycles, sports cars, utility vehicles, and more…
L’événement Exposition véhicules anciens et sportifs Montoison a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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