AGENDA · Quettehou
Exposition: véhicules anciens Quettehou
dimanche 26 juillet 2026 · Quettehou
Informations pratiques
Quettehou
Exposition: véhicules anciens
9 Place de la Mairie Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Restauration, tombola au profit de l’oeuvre de Pupilles des orphelins des sapeurs pompiers, stand sécurité routière, concert, marché artisanal, bourse d’échanges .
9 Place de la Mairie Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 03 28 25 83 quettehouretromobile@gmail.com
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English : Exposition: véhicules anciens
L’événement Exposition: véhicules anciens Quettehou a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cotentin Le Val de Saire
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