Informations pratiques

Quettehou

Exposition: véhicules anciens

9 Place de la Mairie Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Restauration, tombola au profit de l’oeuvre de Pupilles des orphelins des sapeurs pompiers, stand sécurité routière, concert, marché artisanal, bourse d’échanges .

9 Place de la Mairie Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 03 28 25 83 quettehouretromobile@gmail.com

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English : Exposition: véhicules anciens

L’événement Exposition: véhicules anciens Quettehou a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cotentin Le Val de Saire