Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue
mercredi 8 juillet 2026 · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Exposition vente Créations Buguoises
Halle de la mairie Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
9h30-19h. Exposition vente de peinture sur soie, porcelaine, loisirs créatifs. Gratuit.
Venez découvrir les magnifiques créations de Créations Buguoises lors de notre exposition- vente !
Venez partager un moment convivial et soutenir la création locale .
Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14
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English : Exposition vente Créations Buguoises
9:30 a.m.–7:00 p.m. Exhibition and sale of silk and porcelain paintings, and arts and crafts. Free.
L’événement Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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