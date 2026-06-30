Informations pratiques

Le Bugue

Exposition vente Créations Buguoises

Halle de la mairie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

9h30-19h. Exposition vente de peinture sur soie, porcelaine, loisirs créatifs. Gratuit.

Venez découvrir les magnifiques créations de Créations Buguoises lors de notre exposition- vente !

Venez partager un moment convivial et soutenir la création locale .

Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14

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English : Exposition vente Créations Buguoises

9:30 a.m.–7:00 p.m. Exhibition and sale of silk and porcelain paintings, and arts and crafts. Free.

L’événement Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère