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AGENDA · Le Bugue

Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue

mercredi 5 août 2026 · Le Bugue

Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Halle de la mairie
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Exposition vente Créations Buguoises

Halle de la mairie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-05

9h30-19h. Exposition vente de peinture sur soie, porcelaine, loisirs créatifs. Gratuit.
Venez découvrir les magnifiques créations de Créations Buguoises lors de notre exposition- vente !

Venez partager un moment convivial et soutenir la création locale   .

Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14 

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English : Exposition vente Créations Buguoises

9:30 a.m.–7:00 p.m. Exhibition and sale of silk and porcelain paintings, and arts and crafts. Free.

L’événement Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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