Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET Village de Kerhinet Saint-Lyphard samedi 27 juin 2026.
Saint-Lyphard
Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET
Village de Kerhinet Salle de classe du CET Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Exposition/vente des oeuvres de l’association et démonstrations des différentes techniques artistiques; Tous les peintres présents s’inspirent de la région et de ses richesses et la partagent à travers leurs œuvres.
Entrée libre .
Village de Kerhinet Salle de classe du CET Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 82 47 06 kerdatelier44@gmail.com
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English :
L’événement Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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