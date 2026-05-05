Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET

Village de Kerhinet Salle de classe du CET Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Exposition/vente des oeuvres de l’association et démonstrations des différentes techniques artistiques; Tous les peintres présents s’inspirent de la région et de ses richesses et la partagent à travers leurs œuvres.

Entrée libre .

Village de Kerhinet Salle de classe du CET Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 82 47 06 kerdatelier44@gmail.com

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English :

L’événement Exposition/Vente de l’association KERD’ARTNET Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44