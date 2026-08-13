Informations pratiques

Boujan-sur-Libron

EXPOSITION-VENTE DE PEINTURE EN HOMMAGE À FRANÇOISE ET CLAUDINE MÉLIX

rue du Portalet Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez les univers de Françoise et Claudine Mélix lors d’une exposition-vente au profit de l’association Bélise.

La Galerie Citoyenne André Mounié accueille une exposition-vente de peinture en hommage à Françoise et Claudine Mélix, anciennes élèves de l’École des Beaux-Arts de Béziers et du professeur Alain Delmas.

À travers cette exposition, les visiteurs pourront découvrir leurs univers artistiques et leurs œuvres picturales. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc. .

rue du Portalet Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com

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English :

Discover the worlds of Françoise and Claudine Mélix at an exhibition and sale to benefit the Bélise association.

L’événement EXPOSITION-VENTE DE PEINTURE EN HOMMAGE À FRANÇOISE ET CLAUDINE MÉLIX Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34