EXPOSITION-VENTE DE PEINTURE EN HOMMAGE À FRANÇOISE ET CLAUDINE MÉLIX Boujan-sur-Libron
samedi 12 septembre 2026 · Boujan-sur-Libron
Informations pratiques
Boujan-sur-Libron
EXPOSITION-VENTE DE PEINTURE EN HOMMAGE À FRANÇOISE ET CLAUDINE MÉLIX
rue du Portalet Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Découvrez les univers de Françoise et Claudine Mélix lors d’une exposition-vente au profit de l’association Bélise.
La Galerie Citoyenne André Mounié accueille une exposition-vente de peinture en hommage à Françoise et Claudine Mélix, anciennes élèves de l’École des Beaux-Arts de Béziers et du professeur Alain Delmas.
À travers cette exposition, les visiteurs pourront découvrir leurs univers artistiques et leurs œuvres picturales. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc. .
rue du Portalet Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com
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English :
Discover the worlds of Françoise and Claudine Mélix at an exhibition and sale to benefit the Bélise association.
L’événement EXPOSITION-VENTE DE PEINTURE EN HOMMAGE À FRANÇOISE ET CLAUDINE MÉLIX Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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