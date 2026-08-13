TAIS-TOI FRANÇOIS ! LES BAMBADES Boujan-sur-Libron
dimanche 27 septembre 2026 · Boujan-sur-Libron
Informations pratiques
Boujan-sur-Libron
TAIS-TOI FRANÇOIS ! LES BAMBADES
12 rue de la Mairie Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Un séjour à la campagne, deux couples et un coq particulièrement bavard avec François, la tranquillité ne dure jamais longtemps !
La compagnie Les Bambades de Servian présente la comédie Tais-toi François !, de Viviane Tardivel. Ginette, une paisible retraitée, accueille à la campagne deux couples venus profiter d’un séjour tranquille. Mais entre les imprévus, les tensions et les vocalises particulièrement sonores de François, le coq de la maison, les vacances prennent rapidement une tournure mouvementée ! Une comédie pleine de rebondissements à partager en famille ou entre amis. .
12 rue de la Mairie Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com
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English :
A trip to the countryside, two couples, and a particularly chatty rooster: with François around, peace and quiet never lasts long!
L’événement TAIS-TOI FRANÇOIS ! LES BAMBADES Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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