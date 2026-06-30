Informations pratiques

Sainte-Maxime

Exposition-vente Dimanche des Arts

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche des arts vous invite à une journée dédiée à l’art sous toutes ses formes.

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Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

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English : Exposition-vente Dimanche des Arts

Arts Sunday invites you to a day dedicated to art in all its forms. Painters, sculptors, photographers, and artisans, both professional and amateur, exhibit their creations in a setting conducive to discovery and discussion. A rare opportunity to acquire original works and meet passionate artists. Join us to celebrate art in all its diversity.

L’événement Exposition-vente Dimanche des Arts Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime