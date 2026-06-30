Exposition-vente Dimanche des Arts Sainte-Maxime
dimanche 5 juillet 2026 · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Exposition-vente Dimanche des Arts
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le dimanche des arts vous invite à une journée dédiée à l’art sous toutes ses formes.
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Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
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English : Exposition-vente Dimanche des Arts
Arts Sunday invites you to a day dedicated to art in all its forms. Painters, sculptors, photographers, and artisans, both professional and amateur, exhibit their creations in a setting conducive to discovery and discussion. A rare opportunity to acquire original works and meet passionate artists. Join us to celebrate art in all its diversity.
L’événement Exposition-vente Dimanche des Arts Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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