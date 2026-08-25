Exposition vente Passion Création Volgelsheim
samedi 7 novembre 2026 · Volgelsheim
Informations pratiques
Volgelsheim
Exposition vente Passion Création
Volgelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
Venez découvrir les talents d’une quarantaine d’exposants qui vous proposeront leurs différentes créations.
Venez découvrir les talents d’une quarantaine d’exposants qui vous proposeront leurs créations
– objets de décoration (déco de Noël, gnomes, cloches personnalisées, tableaux, sujets en bois…),
– art du fil (macramé, amigurumis, patchwork, tricot, crochet, broderie, feutrine, articles en tissus),
– vannerie, bijoux, bougies, photographies, peintures, aquarelles, pâtisseries orientales, miel, confiture…
– démonstration de tournage sur bois.
Petite restauration sur place. 0 .
Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09
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English :
Come and discover the talents of some forty exhibitors showcasing their various creations.
L’événement Exposition vente Passion Création Volgelsheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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