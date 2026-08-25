Informations pratiques

Volgelsheim

Exposition vente Passion Création

Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Venez découvrir les talents d’une quarantaine d’exposants qui vous proposeront leurs différentes créations.

Venez découvrir les talents d’une quarantaine d’exposants qui vous proposeront leurs créations

– objets de décoration (déco de Noël, gnomes, cloches personnalisées, tableaux, sujets en bois…),

– art du fil (macramé, amigurumis, patchwork, tricot, crochet, broderie, feutrine, articles en tissus),

– vannerie, bijoux, bougies, photographies, peintures, aquarelles, pâtisseries orientales, miel, confiture…

– démonstration de tournage sur bois.

Petite restauration sur place. 0 .

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09

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English :

Come and discover the talents of some forty exhibitors showcasing their various creations.

L’événement Exposition vente Passion Création Volgelsheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach