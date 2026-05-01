Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue
Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue mardi 19 mai 2026.
Le Bugue
Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises
Halle de la mairie Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19
10h-18h. Des idées cadeaux uniques, faites avec passion et savoir-faire, pour faire plaisir à toutes les mamans. Gratuit.
À l’occasion de la Fête des Mères, venez découvrir les magnifiques créations de Créations Buguoises lors de notre exposition- vente exceptionnelle !
Des idées cadeaux uniques, faites avec passion et savoir-faire, pour faire plaisir à toutes les mamans
Venez partager un moment convivial et soutenir la création locale .
Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14
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English : Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises
10am-6pm. Unique gift ideas, made with passion and know-how, to please every mother. Free admission.
L’événement Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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