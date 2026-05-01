Le Bugue

Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises

Halle de la mairie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19

10h-18h. Des idées cadeaux uniques, faites avec passion et savoir-faire, pour faire plaisir à toutes les mamans. Gratuit.

À l’occasion de la Fête des Mères, venez découvrir les magnifiques créations de Créations Buguoises lors de notre exposition- vente exceptionnelle !

Des idées cadeaux uniques, faites avec passion et savoir-faire, pour faire plaisir à toutes les mamans

Venez partager un moment convivial et soutenir la création locale .

Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14

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English : Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises

10am-6pm. Unique gift ideas, made with passion and know-how, to please every mother. Free admission.

L’événement Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère