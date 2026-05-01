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Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue

Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue

Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue mardi 19 mai 2026.

Adresse : Halle de la mairie

Ville : 24260 Le Bugue

Département : Dordogne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Le Bugue

Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises

Halle de la mairie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :
2026-05-19

10h-18h. Des idées cadeaux uniques, faites avec passion et savoir-faire, pour faire plaisir à toutes les mamans. Gratuit.
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Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14 

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English : Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises

10am-6pm. Unique gift ideas, made with passion and know-how, to please every mother. Free admission.

L’événement Exposition vente spéciale fête des mères Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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