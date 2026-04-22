Exposition | Véronique LIQUARD & PAOTHI- Peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Eymet

Exposition | Véronique LIQUARD & PAOTHI- Peinture

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 15:00:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Natives d’Eymet, Isabelle et Véronique sont deux amies d’enfance.(Petites) Enfants, elles se retrouvent au Château les jeudis après-midi pour suivre les cours de dessin de Marie Poncelet.

En septembre, elles seront de nouveau ensemble au Château d’Eymet pour vous présenter l’exposition ‘Bouquet de Femmes .

Vous y trouverez le travail de Véronique qui n’a jamais cessé de dessiner, de peindre et de créer.

Vous y trouverez le travail de Paothi, la maman d’Isabelle, récemment disparue.

Vous y trouverez un bouquet de femmes réelles et imaginaires.

Vous y trouverez aussi, si vous faîtes bien attention, un léger quoique persistant parfum de sororité. Mais pas n’importe quelle sororité, une sororité rare… La Sororité Eymétoise . .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine liquardveronique@gmail.com

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L’événement Exposition | Véronique LIQUARD & PAOTHI- Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides