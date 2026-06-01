Varengeville-sur-Mer

[Exposition] Vers le soleil de Anne-Sophie Menet

8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Vers le soleil de Anne-Sophie Menet, artiste plasticienne, est une exposition d’installations in situ à la Cour Blanche de Varengeville.

Elle propose des œuvres immersives et interactives créées spécifiquement pour le lieu pour célébrer le solstice d’été. Un élan vers une lumière bienfaisante et protectrice à expérimenter grâce à cheminement entre des modules végétaux. .

8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie springartisans@gmail.com

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English : [Exposition] Vers le soleil de Anne-Sophie Menet

L’événement [Exposition] Vers le soleil de Anne-Sophie Menet Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité