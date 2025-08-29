Exposition : Villes et Villages de Gironde au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas
Exposition : Villes et Villages de Gironde au Moyen-Age, Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux, Bazas samedi 19 septembre 2026.
Exposition : Villes et Villages de Gironde au Moyen-Age 19 et 20 septembre Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les Archives départementales proposent un voyage aux Girondines et les Girondins dans le département tel qu’il était au Moyen Âge. L’histoire des villes médiévales nous touche directement, car les traces du bâti médiéval sont encore visibles dans de nombreuses villes girondines.
Ce réseau urbain se structure entre le XIe et le XIVe siècle, avec la création de nombreuses villes et villages (Libourne, Saint-Emilion, Lesparre, Blaye, Bourg, Cadillac, Sauveterre, Monségur, La Réole, etc.), qui viennent compléter le maillage hérité de l’Antiquité (Bordeaux, Bazas).
Il se dote d’institutions, les jurades notamment, qui négocient leurs privilèges avec le pouvoir royal, veillent à leur réputation, au développement des échanges commerciaux, ainsi qu’à la sécurité de leurs habitants, dans un contexte marqué par la rivalité entre la France et l’Angleterre, et la guerre de Cent ans.
Médiathèque de Bazas – Salle Thérèse Desqueyroux Esplanade St-Sauveur, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2026
© Archives Départementales de la Gironde
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