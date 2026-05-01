Bazas

La cabane des petits, un monde à explorer pour les tout-petits

Le Polyèdre Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Les tout-petits de 0 à 4 ans sont invités à prolonger l’aventure. Un atelier sera animé par les artistes de la compagnie Les Herbes Folles (Saint-Macaire), Jean-Charles SEOSSE et Juliette WEBER, au sein de la médiathèque de la ville de Bazas.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme parentalité Parenthèses porté par la Communauté de Communes du Bazadais.

Explorez, ressentez, imaginez

La cabane devient un terrain de jeu poétique petits tiroirs à soulever, textures à toucher, sons à écouter… Les enfants peuvent explorer librement, accompagnés des artistes, pour éveiller leurs sens et nourrir leur imagination. Ouvrez grand les yeux, laissez courir les petites mains et faites voyager vos oreilles ! Un moment tendre, drôle et sensoriel à partager en famille.

Cette cabane itinérante, commandée par Bibliogironde, a été fabriquée par Françoise Duvignac et Sandrine Guignard. .

Le Polyèdre Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 10 18 q.levadou@cdcdubazadais.fr

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English : La cabane des petits, un monde à explorer pour les tout-petits

L’événement La cabane des petits, un monde à explorer pour les tout-petits Bazas a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud