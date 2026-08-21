Exposition : Villiers d’hier à aujourd’hui, Mairie, Villiers-en-Désœuvre

Informations pratiques

Exposition : Villiers d’hier à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Photos anciennes, peintures, dessins, objets et documents d’époque : les habitants ont ouvert leurs tiroirs et leurs ateliers pour raconter la mémoire du village. Vous pourrez aussi y voter pour votre dessin ou peinture préféré, le gagnant se verra remettre un prix lors du pot à 18h devant la mairie !

Plus d’informations sur le site https://villiers-patrimoine.tinycloud.fr/.

Mairie 12 grande rue, 27640 Villiers-en-Désoeuvre Villiers-en-Désœuvre 27640 Eure Normandie [{« link »: « https://villiers-patrimoine.tinycloud.fr/ »}]

Photos anciennes, peintures, dessins, objets et documents d’époque : les habitants ont ouvert leurs tiroirs et leurs ateliers pour raconter la mémoire du village. Vous pourrez aussi y voter pour ou à…

©Oriane Cébile