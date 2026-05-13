Exposition Vincel’art Peinture et Sculpture Vincelles
Exposition Vincel’art Peinture et Sculpture Vincelles samedi 20 juin 2026.
Vincelles
Exposition Vincel’art Peinture et Sculpture
Salle polyvalente Vincelles Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Exposition des peintres de Vincel’Art et de leurs invités . Peinture et Sculpture Tombola Invitée d’honneur Marie Noëlle NOURY. Participation des écoliers du Groupe scolaire 22 participants adultes et 20 enfants Prix du public enfants et adultes. .
Salle polyvalente Vincelles 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition Vincel’art Peinture et Sculpture
L’événement Exposition Vincel’art Peinture et Sculpture Vincelles a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)