Concert gratuit de Dimitri Musicoff Théâtre de verdure Vincelles

Vincelles

Concert gratuit de Dimitri Musicoff

Théâtre de verdure Le Bourg Vincelles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert Exceptionnel en Plein Air à Vincelles !

L’Association Bistronomique de Vincelles vous invite à une grande soirée musicale et conviviale au cœur de l’été !

Concert gratuit de Dimitri Musicoff.

Profitez d’un concert en plein air dans le cadre agréable du théâtre de verdure et laissez-vous emporter par l’ambiance festive et chaleureuse de cette soirée exceptionnelle.

Dimitri Musicoff vous fera vibrer au rythme de ses plus belles performances musicales !

Restauration sur place Buvette toute la soirée.

Événement ouvert à tous.

Venez nombreux partager un moment de musique, de détente et de convivialité sous les étoiles ! .

Théâtre de verdure Le Bourg Vincelles 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 28 31 90 abv71500@gmail.com

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English : Concert gratuit de Dimitri Musicoff

L’événement Concert gratuit de Dimitri Musicoff Vincelles a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II