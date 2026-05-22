Concert gratuit de Dimitri Musicoff Théâtre de verdure Vincelles
Concert gratuit de Dimitri Musicoff Théâtre de verdure Vincelles samedi 15 août 2026.
Vincelles
Concert gratuit de Dimitri Musicoff
Théâtre de verdure Le Bourg Vincelles Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert Exceptionnel en Plein Air à Vincelles !
L’Association Bistronomique de Vincelles vous invite à une grande soirée musicale et conviviale au cœur de l’été !
Concert gratuit de Dimitri Musicoff.
Profitez d’un concert en plein air dans le cadre agréable du théâtre de verdure et laissez-vous emporter par l’ambiance festive et chaleureuse de cette soirée exceptionnelle.
Dimitri Musicoff vous fera vibrer au rythme de ses plus belles performances musicales !
Restauration sur place Buvette toute la soirée.
Événement ouvert à tous.
Venez nombreux partager un moment de musique, de détente et de convivialité sous les étoiles ! .
Théâtre de verdure Le Bourg Vincelles 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 28 31 90 abv71500@gmail.com
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English : Concert gratuit de Dimitri Musicoff
L’événement Concert gratuit de Dimitri Musicoff Vincelles a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II