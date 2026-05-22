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Concert gratuit de Dimitri Musicoff Théâtre de verdure Vincelles

Concert gratuit de Dimitri Musicoff Théâtre de verdure Vincelles samedi 15 août 2026.

Lieu : Théâtre de verdure

Adresse : Le Bourg

Ville : 71500 Vincelles

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Vincelles

Concert gratuit de Dimitri Musicoff

Théâtre de verdure Le Bourg Vincelles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert Exceptionnel en Plein Air à Vincelles !
L’Association Bistronomique de Vincelles vous invite à une grande soirée musicale et conviviale au cœur de l’été !
Concert gratuit de Dimitri Musicoff.
Profitez d’un concert en plein air dans le cadre agréable du théâtre de verdure et laissez-vous emporter par l’ambiance festive et chaleureuse de cette soirée exceptionnelle.
Dimitri Musicoff vous fera vibrer au rythme de ses plus belles performances musicales !
Restauration sur place Buvette toute la soirée.
Événement ouvert à tous.
Venez nombreux partager un moment de musique, de détente et de convivialité sous les étoiles !   .

Théâtre de verdure Le Bourg Vincelles 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 28 31 90  abv71500@gmail.com

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English : Concert gratuit de Dimitri Musicoff

L’événement Concert gratuit de Dimitri Musicoff Vincelles a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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