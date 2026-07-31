Vignobles en scène Dégustation vibratoire Vincelles

Informations pratiques

Vincelles

Vignobles en scène Dégustation vibratoire

Au caveau du Champagne Piot-Sévillano Vincelles Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans la cuverie cathédrale du domaine, réputée pour son acoustique exceptionnelle, laissez-vous guider par Olivia Begyn pour une expérience sensorielle mêlant dégustation, méditation et sonothérapie.Tout public

Et si vous découvriez le champagne autrement… en le ressentant autant qu’en le dégustant ?

Dans la cuverie cathédrale du domaine Piot-Sévillano, réputée pour son acoustique exceptionnelle, laissez-vous guider par Olivia Begyn pour une expérience sensorielle unique mêlant dégustation, méditation et sonothérapie.

La séance débute par une première dégustation de champagne, avant de vous inviter à un véritable voyage sonore. Au rythme des bols tibétains, bols de cristal, tongue drum, carillons et autres instruments vibratoires, votre corps et votre esprit se détendent progressivement dans une atmosphère apaisante.

Les vibrations influencent-elles notre perception du goût ? Pour le découvrir, une seconde dégustation de champagne viendra conclure cette parenthèse de bien-être. Une expérience insolite qui invite à écouter, ressentir… et redécouvrir le champagne sous un angle totalement inédit.

Au programme

– Une expérience originale alliant champagne, relaxation et sonothérapie.

– Découverte d’instruments vibratoires aux sonorités envoûtantes.

– Dégustation comparative de deux flûtes de champagne, avant et après la séance.

– Un moment de détente dans un cadre exceptionnel, au cœur de notre cuverie cathédrale.

Une invitation à ralentir, à éveiller ses sens et à vivre une expérience dont vous vous souviendrez longtemps. .

Au caveau du Champagne Piot-Sévillano Vincelles 51700 Marne Grand Est

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English : Vignobles en scène Dégustation vibratoire

In the estate’s cathedral-like wine cellar, renowned for its exceptional acoustics, let Olivia Begyn guide you through a sensory experience that blends wine tasting, meditation, and sound therapy.

L’événement Vignobles en scène Dégustation vibratoire Vincelles a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne