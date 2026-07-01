Garçon, la note ! Pur-Sang Folk Rue de Vincelottes Vincelles
vendredi 14 août 2026 · Rue de Vincelottes · Vincelles
Informations pratiques
Vincelles
Garçon, la note ! Pur-Sang Folk
Rue de Vincelottes Camping Les ceriselles Vincelles Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Derrière la douceur des mélodies, il y a chez Pur-Sang une rage de vivre dans la joie, même du fond de la noirceur. Un refus de baisser les bras, une volonté farouche de rassembler les gens et de croire en des lendemains meilleurs. Cette façon de chercher la lumière envers et contre tout, relève d’un équilibre délicat qui force le respect. Leurs chansons, leur présence tranquille et intense, leur chaleur et leur désir de partage sont un baume. .
Rue de Vincelottes Camping Les ceriselles Vincelles 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 50 47
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English : Garçon, la note ! Pur-Sang Folk
L’événement Garçon, la note ! Pur-Sang Folk Vincelles a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois