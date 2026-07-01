Garçon, la note ! Pur-Sang Folk Rue de Vincelottes Vincelles

Informations pratiques

Vincelles

Garçon, la note ! Pur-Sang Folk

Rue de Vincelottes Camping Les ceriselles Vincelles Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Derrière la douceur des mélodies, il y a chez Pur-Sang une rage de vivre dans la joie, même du fond de la noirceur. Un refus de baisser les bras, une volonté farouche de rassembler les gens et de croire en des lendemains meilleurs. Cette façon de chercher la lumière envers et contre tout, relève d’un équilibre délicat qui force le respect. Leurs chansons, leur présence tranquille et intense, leur chaleur et leur désir de partage sont un baume. .

Rue de Vincelottes Camping Les ceriselles Vincelles 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 50 47

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English : Garçon, la note ! Pur-Sang Folk

L’événement Garçon, la note ! Pur-Sang Folk Vincelles a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois