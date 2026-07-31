Vignobles en scène Atelier Arômes Vincelles

Informations pratiques

Vincelles

Vignobles en scène Atelier Arômes

Au caveau du Champagne Piot-Sévillano Vincelles Marne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Pour débutants comme amateurs avertis, cet atelier ludique et immersif consacré aux arômes du champagne vous permettra de mieux comprendre les mécanismes de la dégustation. Vite, tous à l’école !Tout public

Mettez vos sens à l’épreuve lors d’un atelier ludique et immersif consacré aux arômes et à l’art de la dégustation du champagne.

Accessible aussi bien aux débutants qu’aux amateurs avertis, cette expérience vous permettra de mieux comprendre les mécanismes de la dégustation et de développer votre mémoire olfactive grâce à des exercices pratiques et conviviaux.

Au programme

– Introduction aux bases de la dégustation et au fonctionnement de nos perceptions sensorielles.

– Atelier de reconnaissance des arômes à l’aide de fioles aromatiques.

– Dégustation à l’aveugle de trois champagnes Piot-Sévillano afin d’apprendre à identifier leurs caractéristiques et leurs subtilités.

– Pour prolonger l’expérience, une quatrième flûte de champagne viendra conclure l’atelier, accompagnée d’un accord mets et vins imaginé spécialement pour l’occasion. Le champagne comme la gourmandise resteront volontairement une surprise jusqu’au moment de la dégustation, pour laisser toute sa place à l’émotion et à la découverte.

Le matériel est entièrement fourni set de dégustation, livret pédagogique, documentation, stylo et fioles aromatiques.

L’atelier se déroule dans notre ancienne école du village, aujourd’hui transformée en caveau de réception, un lieu chaleureux offrant une vue panoramique sur la Vallée de la Marne. .

Au caveau du Champagne Piot-Sévillano Vincelles 51700 Marne Grand Est

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English : Vignobles en scène Atelier Arômes

Whether you’re a beginner or a seasoned enthusiast, this fun and immersive workshop dedicated to the aromas of champagne will give you a better understanding of the mechanics of tasting. Hurry, everyone—off to class!

L’événement Vignobles en scène Atelier Arômes Vincelles a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne