Informations pratiques

Vincelles

Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne

Au caveau du Champagne Piot-Sevillano Vincelles Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Dans notre ancienne école, laissez-vous emporter par les mélodies d’un duo chanteuse et pianiste pour une parenthèse musicale et gourmande où la musique se mêle à la douceur des bulles.Tout public

Venez inaugurer ce week-end de Vignoble en Scène lors d’une soirée placée sous le signe du jazz, de la convivialité et de l’art de vivre en Champagne.

Installez-vous dans notre ancien caveau d’école, aujourd’hui transformé en un espace chaleureux et intimiste, et laissez-vous emporter par les mélodies d’un duo composé d’une chanteuse et d’un pianiste. Dans ce cadre chargé d’histoire, profitez d’un concert où la musique se mêle à la douceur des bulles.

Pour débuter la soirée, une flûte de notre Champagne Brut Essence de Terroir vous sera offerte. Élaborée à partir des trois cépages champenois, cette cuvée emblématique du domaine accompagnera parfaitement ce moment de partage et de détente.

Que vous soyez amateur de jazz, passionné de champagne ou simplement à la recherche d’une soirée originale au cœur du vignoble, cette expérience promet une parenthèse musicale et gourmande dans une ambiance authentique et chaleureuse. .

Au caveau du Champagne Piot-Sevillano Vincelles 51700 Marne Grand Est

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English : Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne

At our old %E9cole, let yourself be swept away by the melodies of a singer-pianist duo for a musical and culinary interlude where music blends with the sweetness of bubbles.

L’événement Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne Vincelles a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne