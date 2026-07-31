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AGENDA · Vincelles

Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne Vincelles

vendredi 16 octobre 2026 · Vincelles

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Au caveau du Champagne Piot-Sevillano
Ville
51700 Vincelles
Département
Marne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vincelles

Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne

Au caveau du Champagne Piot-Sevillano Vincelles Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Dans notre ancienne école, laissez-vous emporter par les mélodies d’un duo chanteuse et pianiste pour une parenthèse musicale et gourmande où la musique se mêle à la douceur des bulles.Tout public
Venez inaugurer ce week-end de Vignoble en Scène lors d’une soirée placée sous le signe du jazz, de la convivialité et de l’art de vivre en Champagne.

Installez-vous dans notre ancien caveau d’école, aujourd’hui transformé en un espace chaleureux et intimiste, et laissez-vous emporter par les mélodies d’un duo composé d’une chanteuse et d’un pianiste. Dans ce cadre chargé d’histoire, profitez d’un concert où la musique se mêle à la douceur des bulles.

Pour débuter la soirée, une flûte de notre Champagne Brut Essence de Terroir vous sera offerte. Élaborée à partir des trois cépages champenois, cette cuvée emblématique du domaine accompagnera parfaitement ce moment de partage et de détente.

Que vous soyez amateur de jazz, passionné de champagne ou simplement à la recherche d’une soirée originale au cœur du vignoble, cette expérience promet une parenthèse musicale et gourmande dans une ambiance authentique et chaleureuse.   .

Au caveau du Champagne Piot-Sevillano Vincelles 51700 Marne Grand Est  

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English : Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne

At our old %E9cole, let yourself be swept away by the melodies of a singer-pianist duo for a musical and culinary interlude where music blends with the sweetness of bubbles.

L’événement Vignobles en scène concert jazz et art de vivre en Champagne Vincelles a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne

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