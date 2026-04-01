Guebwiller

Exposition Viva

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Viva est une œuvre vidéo qui suit une botaniste de l’Herbarium de Bâle, entre les herbiers anciens et l’observation des plantes dans leur milieu naturel. Aux spécimens conservés répond l’étude du végétal vivant, exposé aux variations du temps et de l’environnement. Le film se situe dans cet écart, entre conservation et présence, et ouvre une réflexion discrète que nous disent ces traces du devenir du vivant ?

Du 29 avril 2026 au 7 juin 2026

Du mercredi au dimanche, avril-mai 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30, juin de 10h à 18h30

RDV au Château de la Neuenbourg

Entrée libre 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

L’événement Exposition Viva Guebwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par ComcomGuebwiller