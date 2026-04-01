Guebwiller

Exposition Vivus

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-04-29

L’artiste britannique Jan Stevens présente un travail né de sa rencontre avec un manuscrit de 1467 conservé à la Bibliothèque des Dominicains de Colmar. Les plantes médicinales représentées ont fasciné l’artiste par la modestie et la modernité des illustrations. S’inspirant de ces dessins, elle a créé un livre unique en lin fait main avec la volonté d’établir un dialogue entre le passé et le présent.

L’exposition se présente sous la forme d’une installation artistique rappelant le cabinet de curiosités ; les visiteurs peuvent découvrir non seulement les illustrations tirées du manuscrit face au livre d’artiste, mais aussi les étapes du processus expérimental esquisses, photographies, maquettes, céramiques, essais d’impression et vidéos.

Exposition conçue avec le soutien de la Région Grand Est.

Du 29 avril 2026 au 7 juin 2026

Du mercredi au dimanche, avril-mai 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30, juin de 10h à 18h30

RDV au Château de la Neuenbourg

Entrée libre 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

L’événement Exposition Vivus Guebwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par ComcomGuebwiller