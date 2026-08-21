Exposition voitures anciennes, Manoir du Plessis Josso, Theix-Noyalo

Informations pratiques

Exposition voitures anciennes Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir du Plessis Josso Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des JEP 2026, les membres du club de voitures anciennes Vannes Rétromobile Club exposeront leurs véhicules de collection dans le verger du Manoir.

Manoir du Plessis Josso Chateau du Plessis Josso, 56450, Theix-Noyalo Theix-Noyalo 56450 Theix Morbihan Bretagne http://www.plessis-josso.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091756 Le Plessis-Josso est un exemple typique de manoir breton avec toutes ses dépendances, tels qu’on les construisait vers la fin du XIVème siècle sous les ducs de Bretagne. Parking gratuit sur place

Exposition de voitures anciennes – Vannes Rétromobile Club

©Vannes Rétromobile Club