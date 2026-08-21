Exposition : « Voyage au cœur des prairies naturelles du Massif central », Domaine du Sauvage, Chanaleilles

Informations pratiques

Exposition : « Voyage au cœur des prairies naturelles du Massif central » 18 – 20 septembre Domaine du Sauvage Haute-Loire

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Saviez-vous que le Massif central abrite l’une des plus grandes surfaces en herbe d’Europe et que les plateaux herbagers de Haute-Loire cachent un trésor bien plus riche et complexe qu’un simple horizon paysager ?

Le Conservatoire botanique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire vous invitent à parcourir les prairies et herbages du Massif central, à travers une exposition photographique installée au Domaine du Sauvage à l’occasion des Journées du patrimoine.

À travers 34 clichés, cette exposition propose de découvrir l’histoire des paysages pastoraux du Massif central, les pratiques agricoles qui les ont façonnés, les produits agricoles qui en sont issus et les enjeux de préservation. Un vrai voyage pastoral !

L’exposition est gratuite et en accès libre sur le site de la Ferme du Sauvage (côté grange sud).

Plus d’infos sur l’expo : https://www.cbnmc.fr/actualites/304-voyage-au-coeur-des-prairies-naturelles-du-massif-central

Renseignements auprès du Département de la Haute-Loire :

04 71 07 40 77 ou domainedusauvage@hauteloire.fr

Domaine du Sauvage Domaine du Sauvage 43170 chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/actualites/304-voyage-au-coeur-des-prairies-naturelles-du-massif-central »}, {« link »: « mailto:domainedusauvage@hauteloire.fr »}]

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