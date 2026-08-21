Visite guidée : « Goûter le paysage : à la découverte des prairies du domaine du Sauvage, entre pastoralisme et botanique gourmande », Domaine du Sauvage, Chanaleilles

Informations pratiques

Visite guidée : « Goûter le paysage : à la découverte des prairies du domaine du Sauvage, entre pastoralisme et botanique gourmande » Samedi 19 septembre, 14h00 Domaine du Sauvage Haute-Loire

Gratuit. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier proposé par Charlie Braesch, guide nature et formateur en ethnobotanique.

Les vastes espaces ouverts du Sauvage, façonnés par des siècles de pastoralisme, abritent une biodiversité remarquable et racontent l’histoire des liens étroits entre les troupeaux, les hommes et le vivant.

Au fil de la balade, nous apprendrons à lire le paysage, à comprendre comment ces milieux se sont construits, à observer quelques espèces végétales emblématiques et à redécouvrir les usages des plantes sauvages qui y prospèrent. Parce qu’un paysage se découvre aussi avec les sens, nous conclurons la sortie par une dégustation de préparations à base de plantes sauvages. Une immersion dans les paysages d’altitude, où nature, histoire et goût se rencontrent… Une invitation à regarder le paysage autrement, et peut-être même en garder quelque saveur.

Balade à pied, sans difficulté (chaussures de marche obligatoires).

Durée : 2h – gratuit

25 personnes maximum par visite guidée (accès PMR avec réservation d’une joëlette possible lors de l’inscription).

Renseignements et réservation obligatoire auprès du Département de la Haute-Loire : 04 71 07 40 77 ou domainedusauvage@hauteloire.fr

Possibilité de déjeuner sur place le midi en réservant directement auprès de l’Auberge du Sauvage : 04 71 74 40 30 ou domainedusauvage@orange.fr

Domaine du Sauvage Domaine du Sauvage 43170 chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:domainedusauvage@hauteloire.fr »}, {« link »: « mailto:domainedusauvage@orange.fr »}]

Atelier proposé par Charlie Braesch, guide nature et formateur en ethnobotanique.

©CharlieBraesch