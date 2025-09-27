Rieupeyroux

Exposition Voyage extraordinaires de Patrice Colomb

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-06-26

Patrice Colomb est un inventeur généreux et rêveur, qui crée de drôles de machines pas très utiles, mais toujours essentielles à notre imaginaire.

Une sorte de ‘Géo Trouvetou’ ce personnage de BD créé en 1952 indispensable à Picsou qui nous donne à réfléchir et à rêver à un autre monde.

Cet artiste a une soif intarissable de créer, d’expérimenter et d’apprendre. Il a su allier ses connaissances en électronique à une créativité débordante et éveiller l’enfant qui est encore en nous. Car dans cette exposition les œuvres sont bien évidement à regarder, mais pour aller plus loin dans la découverte, il vous faudra actionner quelques prodigieux mécanismes pour ouvrir la porte de son univers.



‘Je vis des moments privilégiés. Le plus souvent la nuit où des flashs envahissent ma tête à une vitesse fulgurante. Dans ces moments vont s’associer des objets, des matières, du mouvement, de l’électronique et enfin une logique de programmation pour rendre interactif l’ensemble.

J’ai alors l’œuvre dans sa globalité et je suis très souvent surpris par la rapidité et la clarté de ce qui n’est encore qu’une chimère, mais tellement réelle. Il ne me reste plus qu’à la réaliser, ce qui va me prendre beaucoup plus de temps.’ .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

Patrice Colomb is a generous and dreamy inventor, who creates funny machines that are not very useful, but always essential to our imagination.

L’événement Exposition Voyage extraordinaires de Patrice Colomb Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)